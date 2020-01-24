Polat: 10 yıllık plan lazım

G.SARAY’IN eski başkanlarından Adnan Polat, kendi döneminde açılan Mardin G.Saray Okulu’nu misafir etti, çocuklara forma dağıttı.

AKŞAM

Polat, Arda Turan konusunda verilecek karara herkesin saygı duyması gerektiğini belirterek şu mesajları verdi:

“Ali Koç ile Nihat Özdemir gizli görüşmek isteseydi, kamuoyunun ortasında görüşmezlerdi. Bu ibrasızlık olayı G.Saray’a çok zarar veriyor. Liseli üyelerin yüzde 3-4’lük bölümü G.Saray menffaatleri oyuncağı olmuş insanlar. Sabahtan akşama kadar kulüpteler. G.Saray’ın şampiyonluk yolunda işi zor. Kayyum atamalarıyla durumu idare etmiş oluruz. Bence Türk futboluna 10 senelik plan lazım. Herkesin buna uyması lazım. Türk futbolu ‘Ben gideyim de sonrası ne olursa olsun’ anlayışından kurtulmalı.”