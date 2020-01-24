Polat: 10 yıllık plan lazım

AKŞAM
Polat, Arda Turan konusunda verilecek karara herkesin saygı duyması gerektiğini belirterek şu mesajları verdi:
“Ali Koç ile Nihat Özdemir gizli görüşmek isteseydi, kamuoyunun ortasında görüşmezlerdi. Bu ibrasızlık olayı G.Saray’a çok zarar veriyor. Liseli üyelerin yüzde 3-4’lük bölümü G.Saray menffaatleri oyuncağı olmuş insanlar. Sabahtan akşama kadar kulüpteler. G.Saray’ın şampiyonluk yolunda işi zor. Kayyum atamalarıyla durumu idare etmiş oluruz. Bence Türk futboluna 10 senelik plan lazım. Herkesin buna uyması lazım. Türk futbolu ‘Ben gideyim de sonrası ne olursa olsun’ anlayışından kurtulmalı.”
F.BAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse’nin de talipleri artıyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor maçını locasında izledi.
Fikret Orman, Çebi ve yönetimine yüklendi: “Para yok diyorlar. Kimse ‘aday olun’ demedi. Neden oldunuz!”
SEZON başında da ön libero pozisyonu için gündeme gelen Victor Wanyama, Tottenham’ın başına Mourinho’nun geçmesiyle birlikte tekrar Galatasaray’ın radarına girmişti.
Belçika’dan Cercle Brugge, Yunus Akgün için G.Saray’a 2 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fatih Terim teklife sıcak bakmıyor. Görüşmeler sürüyor.
G.SARAY’IN eski başkanlarından Adnan Polat, kendi döneminde açılan Mardin G.Saray Okulu’nu misafir etti, çocuklara forma dağıttı.
Tahkim Kurulu, F.Bahçe’nin harcama limitini 16 milyon TL yükseltti. Ancak, Sarı-Lacivertli kulüp, bu artışa rağmen transfer yapılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Formül oyuncu satışı.