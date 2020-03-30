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aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 22:18
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 22:18

Pogba'dan karantina günleri açıklaması: "Sadece babalık yapıyorum"

Pogba'dan karantina günleri açıklaması: "Sadece babalık yapıyorum"

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İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Paul Pogba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada evde ailesiyle zaman geçirdiğini söyledi.

Manchester Unitedlı futbolcular Paul Pogba ve Jesse Lingard, kulübün internet sitesinde yayınlanan programa katılarak, günlerini nasıl geçirdiklerini anlattı.

Pogba, evde ailesiyle izole bir yaşam sürdüğünü belirterek, "Sadece babalık yapıyorum, o yetiyor, beni meşgul ediyor. Yemek yapıyorum, eşime yardım ediyorum ve normal bir baba oluyorum diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Taraftarlarına evde kalmarına yönelik çağrıda bulunan Fransız futbolcu, "Manchester United'ı desteklemeye devam edin. Umarım yakında geri döneceğiz. Futbola dönmek ve kupalar kazanmaya devam etmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"FUTBOL YENİDEN BAŞLADIĞINDA HAZIR OLACAĞIZ"

Jesse Lingard da evde çalışmalarına devam ettiğini ve futbola geri dönmek için sabırsızlandığını belirtti.

Sosyal medyada zaman geçirdiğini kaydeden Lingard, "Takım arkadaşlarımızla bir WhatsApp grubumuz var, oradan haberleşiyoruz. Zihnimi meşgul etmeye ve aktif kalmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Yetkililerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan İngiliz futbolcu, "Evde kalmalıyız. Ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Futbol yeniden başladığında hazır olacağız. Evlerimizde ve bahçelerimizde sıkı bir şekilde çalıyoruz. Geri dönmek için sabırsızlanıyoruz." yorumunu yaptı.

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