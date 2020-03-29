Podolski'den maaşta fedakarlık sinyali

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili tahminde bulunurken, maaşında indirime giderek fedakarlık yapabileceğinin de sinyallerini verdi.

Antalyaspor forması giyen tecrübeli oyuncu Lukas Podolski, koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara için Alman basınına konuştu.

Podolski'nin açıklamaları şöyle:

"TAKIMDA İLK BEN YAPMAYA HAZIRIM"

"Maaşlarda fedakarlık yapma işi büyük bir iş. Henüz konuşmadık ancak normalde statta çalışan ve şu anda işsiz kalan insanlara yardım etmemiz gerekiyor ve bunu takımda ilk olarak ben yapmaya hazırım."

"FUTBOLU ÖZLEDİM"

"Bir uygulamamız var ve fitness hocasıyla birlikte bir bisikletin üstünde idman yapıyoruz. Futbol oynamayı özledim, yeşil zeminde idman yapmayı özledim."

"MAYISTAN ÖNCE LİG BAŞLAMAZ"

"Mayıs ayından önce Türkiye'de lig başlamaz, bunun olma ihtimalini çok düşük görüyorum."