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Podolski hem transfer oluyor, hem kebapçı açıyor

Podolski hem transfer oluyor, hem kebapçı açıyor

Bir dönem Galatasaray forması giyen Lukas Podolski, ocak ayında Polonya'da Gornik Zabrze'ye transfer oluyor. 34 yaşındaki yıldız, şehirde dondurma ve kebap dükkanları da açacak.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Lukas Podolski, Japonya kulübü Vissel Kobe ile olan kontratının 31 Ocak 2020'de sona ermesinin ardından doğduğu ülkeye dönmeye hazırlanıyor.

Przeglad Sportowy'de yer alan habere göre; Lukas Podolski, Gornik Zabrze ile transfer görüşmeleri yaptı. 34 yaşındaki oyuncunun menajeri de görüşmeler ilerletti. İki tarafın, ocak ayında gerçekleşecek transfer için anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.

HEM FUTBOL, HEM KEBAP, HEM DONDURMA

Polonya'nın Gliwice şehrinde doğan ve ailesi Polonya'da yaşayan Podolski, hem Gornik'te oynayacak hem de Zabrze'de çeşitli yatırımlar yapacak. Haberin detayında, Podolski'nin şehirde dondurma ve kebap dükkanları açacak.

Lukas Podolski'ye Gornik Zabrze dışında Almanya'dan da teklifler olduğu ancak Leh asıllı oyuncunun futbol kariyerini doğduğu ülkede sonlandırma yönünde isteğinin olduğu vurgulandı.

(Sporx)


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