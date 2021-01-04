Pochettino eski öğrencisi Dele Alli'yi PSG'ye istiyor

Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü oldu ve şimdiden Ocak ayında atılacak yeni adımları planlıyor.
Fransız medyasına göre Pochettino, Tottenham Hotspur'da birlikte çalıştığı Dele Alli'yi Paris'e getirecek. Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'da bu sezon süre almakta zorlanan İngiliz oyuncu, 4 Premier Lig maçında 78 dakika görev yaptı ve gol ve asist katkısı sağlayamadı.
24 yaşındaki futbolcu için kaynak yaratmak isteyen PSG, Ocak ayında futbolcu satışı yapmayı planlıyor.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar 5 Ocak Salı günü İstanbul'a dönecek.
Antalya maçında, Emre Kılınç'ın atılması sonrasında Galatasaraylı yöneticinin küfürleri, TFF yöneticisi İsmail Erdem'instadı terk etmesine yol açtı. Ali Düşmez ise, “Ben başkanvekiliyim. TFF'yi temsil ediyorum” diyerek karşılaşmanın sonunu bekledi.
Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Samet Aybaba Beşiktaş mağlubiyetinin ardından istifa etti.
Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligde üst üste 6. galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını da 35 puanla lider tamamladı.
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ve önemli bir virajı döndüklerini söyledi.
Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 maçında kalesinde gol görmeden kazandı.