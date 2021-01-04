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aksam.com.tr
  • 04 Ocak 2021 Pazartesi 07:23
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Pochettino eski öğrencisi Dele Alli'yi PSG'ye istiyor

Pochettino eski öğrencisi Dele Alli'yi PSG'ye istiyor

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Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, eski öğrencisi Dele Alli'yi takımında görmek istiyor.

Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü oldu ve şimdiden Ocak ayında atılacak yeni adımları planlıyor.

Fransız medyasına göre Pochettino, Tottenham Hotspur'da birlikte çalıştığı Dele Alli'yi Paris'e getirecek. Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'da bu sezon süre almakta zorlanan İngiliz oyuncu, 4 Premier Lig maçında 78 dakika görev yaptı ve gol ve asist katkısı sağlayamadı.

24 yaşındaki futbolcu için kaynak yaratmak isteyen PSG, Ocak ayında futbolcu satışı yapmayı planlıyor.

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