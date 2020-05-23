Pochettino: 'Depoyu doldurduk, dönmeye hazırız'

Tottenham Hotspurs'un eski menajeri Mauricio Pochettino, Jose Mourinho'nun kendi yerine geçeceği düşüncesini asla aklına getirmediğini ve buna "Mümkün değil" olarak baktığını söyledi. İsmi Newcastle United ile de anılan Arjantinli geri dönüş sinyalleri verdi ve "Depoyu tamamen doldurduk. Dönmeye hazırız" dedi.

Korona virüsü nedeniyle karantina altındaki evinde video konferans sistemi Zoom'da soruları yanıtlayan Mauricio Pochettino, geri dönmeye hazır olduklarını söyledi.

Geçen sezon takımı Şampiyonlar Ligi'ne çıkarmasına karşın, bu sezon ligde 14. sırada olmalarının ardından görevine son verilen Arjantinli soruları yanıtladı, Jose Mourinho'nun yerine gelmesinden dolayı herhangi bir kin duymadığını söyledi. Pochettino, "Hayır. Bakın, Jose ile uzun süredir birbirimizi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Espanyol'u çalıştırırken ismi Real Madrid'in o dönemdeki başındaki isim olan Jose Mourinho'nun yerine geçen Pochettino, "Çocuklarım Espanyol pijamalarıyla yatıyordu. Kulüpleri değiştirmek benim için çok zordu" dedi.

Mourinho ile İspanya günlerinden gelen bir arkadaşlıkları olduğunu kaydeden Mauricio Pochettino, "Yerime Tottenham'ın başına geçeceği düşüncesi benim için imkansızdı. Ancak şimdi benim yerime orada olduğum için mutluyum. Kulübü iyi durumda bıraktık. Bundan dolayı bize minnettardır" diye konuştu.

İsmi Manchester United ve Real Madrid'in yanısıra Suudi Arabistanlıların sahibi olmasının ardından New Castle United ile de ismi anılan Pochettino, geri dönüş için de hazır olduklarını söyledi. Yardımcılarıyla birlikte 6 ay boyunca dışarıdan gözlemleme imkanı bulduklarını kaydeden Arjantinli şöyle konuştu;

"Her olasılığı düşüneceğim. İlk 6'nın dışındaki takımlar da olabilir. Bu değişir. Şu anda Tottenham ve Arsenal ilk 6'da değiller.

Tüm kulüplere saygı duymak zorundasınız; çünkü çok çalışıyorlar. Hepsi çok para harcıyor ve yatırım yapıyor. Her sezon yeni bir stratejileri var ve ilk 6'ya, 8'e veya 4'e girmeye çalışıyorlar. Bugün hiçbir kulübü hafife alamazsınız. Hepsi yarışmacı olmak için bir yolunu buluyor.

Premier League'de kalmak istiyorum. Oğlum'un kız arkadaşı burada ve Londra'da evimiz var."

Pochettino, 2013 Ocak ayında Southampton'la anlaştığında takım, küme düşme hattının üç puan üstündeydi. 18 ay sonra Tottenham'da Tim Sherwood'un yerine göreve gelen Pochettino, takımın sezonu 6. tamamlamasını sağladı. Pochettino, 5.5 senede Spurs'da büyük bir değişime imza atmış, Londra kulübünü neredeyse 50 yılda ilk kez üst üste 4 yıl ligi ilk 4'te tamamlamıştı. Geçen sezon final oynayan Tottenham, Liverpool'a finalde 2-0 yenilirken; bu sezonki istikrarsız gidişatın ardından Pochettino'nun görevine son verilmiş yerine Jose Mourinho gelmişti.

(NTV Spor)