Play-off turunda AEK ile karşılaşacak Trabzonspor kafilesi Yunanistan'a geldi

Fiorentina, 32 yaşındaki sol bek Yuto Nagatomo için Galatasaray'a teklifini yaptı.

İşte Galatasaray'ı FFP kurtaracak sürpriz transfer

Şu anda 3 milyon euro ekside olan Galatasaray, bu açığını Yunus Akgün'ü satarak tamamlamak istiyor.