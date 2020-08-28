'Play-off'lara devam kararı çıktı

AKŞAM
NBA’DEKİ oyuncular ABD’nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake’i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto ederek önceki geceki maçlara çıkmamıştı. Oyuncular arasında dün iki kez yapılan görüşmelerin ardından play-off maçlarını tamamlama yönünde yeni bir karar alındı. Dün gece oynanması planlanan Utah Jazz-Denver Nuggets, Toronto Raptors-Boston Celtics ve Dallas Macericks-Los Angeles Clippers maçları da ertelendi. Yeni bir planlama yapılacak. NBA yönetiminin, oyuncularla play-off’ların tekrar başlayacağı tarihin belirlenmesi için görüşmelerde bulunacağı belirtildi.
OBAMA’DAN ÖVGÜ
ESKİ ABD Başkanı Obama, maça çıkmayan Milwaukee Bucks oyuncularını övdü: “İnandıkları şeyi savunan Bucks oyuncularına, Doc Rivers gibi koçlara, NBA ve WNBA’ya damgasını vurdukları için övgülerimi sunuyorum.”
İNTER MİAMİ DE PROTESTO ETTİ!..
ABD futbol liginde Beckham’ın takımı İnter Miami de, Atalanta maçına çıkmama kararı alınca Major Lig yönetimi bu karşılaşma dahil, 5 maçı daha erteledi.
BUGÜN ÇIKACAK
2018 ABD Açık şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka, ABD’de polislerin siyahilere gösterdiği şiddeti protesto ederek çekildiği Western & Southern Açık turnuvasında bugün maça çıkacağını söyledi.
Yeni sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kolombiyalı gazeteci Juan Carlos Pamo da transferle ilgili “Kesin olarak teyit ettik. Galatasaray, Oscar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu Galatasaray'a katılmak için bu akşam İstanbul'a uçuyor” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile görüşmelerin sürdüğünü ve henüz imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını açıkladı.
Trabzonspor'un Nijeryalı sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. 31 yaşındaki futbolcu, ‘Fenerbahçe'den sana bir teklif geldi mi?' sorusuna, “Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum” dedi ancak “Eğer ayrılacaksam Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı” diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.
Kosovalı forveti 19 milyon euroya Lazio'ya satan Sarı-Lacivertliler, bu paranın bir bölümünü Götze transferi için kullanacak. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı buradan karşılanacak.
Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz tutumunu eleştirdi: “Burak Beşiktaş'ta çok mutluydu. Transferinde tepki verdiler ama doğru bulmuyorum. Haksız bir penaltı aldığı iddiasıyla başarısızlıklarını oğlumun üzerine yıktılar. Bitime 24 hafta daha vardı.”
Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Luiz Gustavo için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı futbolcu için Sarı-Lacivertlilere yaptığı teklifini bonuslarla birlikte 8,5 milyon euroya yükseltti. Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro.