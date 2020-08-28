'Play-off'lara devam kararı çıktı

NBA'de maçlara çıkmayan oyuncular play-off'ların devam etmesi yönünde bir karar aldı.

AKŞAM



NBA’DEKİ oyuncular ABD’nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake’i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto ederek önceki geceki maçlara çıkmamıştı. Oyuncular arasında dün iki kez yapılan görüşmelerin ardından play-off maçlarını tamamlama yönünde yeni bir karar alındı. Dün gece oynanması planlanan Utah Jazz-Denver Nuggets, Toronto Raptors-Boston Celtics ve Dallas Macericks-Los Angeles Clippers maçları da ertelendi. Yeni bir planlama yapılacak. NBA yönetiminin, oyuncularla play-off’ların tekrar başlayacağı tarihin belirlenmesi için görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

OBAMA’DAN ÖVGÜ

ESKİ ABD Başkanı Obama, maça çıkmayan Milwaukee Bucks oyuncularını övdü: “İnandıkları şeyi savunan Bucks oyuncularına, Doc Rivers gibi koçlara, NBA ve WNBA’ya damgasını vurdukları için övgülerimi sunuyorum.”

İNTER MİAMİ DE PROTESTO ETTİ!..

ABD futbol liginde Beckham’ın takımı İnter Miami de, Atalanta maçına çıkmama kararı alınca Major Lig yönetimi bu karşılaşma dahil, 5 maçı daha erteledi.

BUGÜN ÇIKACAK

2018 ABD Açık şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka, ABD’de polislerin siyahilere gösterdiği şiddeti protesto ederek çekildiği Western & Southern Açık turnuvasında bugün maça çıkacağını söyledi.