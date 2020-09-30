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aksam.com.tr
  • 30 Eylül 2020 Çarşamba 00:48
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Play-off maçları sonucu 3 takım adını Devler Ligi'ne yazdırdı

Play-off maçları sonucu 3 takım adını Devler Ligi'ne yazdırdı

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AA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.

Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.

Sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1)

Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3)

Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2)

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Play-off maçları sonucu 3 takım adını Devler Ligi'ne yazdırdı
Play-off maçları sonucu 3 takım adını Devler Ligi'ne yazdırdı

Play-off maçları sonucu 3 takım adını Devler Ligi'ne yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.

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