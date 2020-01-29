Pizza krizi!

G.Saray’ın göğüs sponsoru Terra Pizza, Cengiz’in, “Sbarro pizza yesinler” sözlerinden sonra imalı bir paylaşım yaptı. Arda krizinden sonra bu kez de “yemek” savaşı çıktı!

AKŞAM

TAB Gıda’yla yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’in “Taraftarlarımız yiyeceklerse Burger King yesinler, Sbarro (pizza markası) yesinler” açıklaması krize neden oldu. Terra Pizza, Başkan Mustafa Cengiz’in sözlerine Twitter hesabından yaptığı G.Stasaray forması üzerinde “Terra Pizza” yazan paylaşım ile tepki gösterdi. Tweet’te görsel dışında herhangi bir mesaj verilmedi. Kulüp içinden alınan bilgilere göre; bu anlaşma öncesi Terra Pizza tarafıyla konuşuldu ve onay alındı. Ancak Terra Pizza’nın yaptığı formalı paylaşım, bu haberleri de bir anlamda çürütür cinstendi. Alınan bilgiye göre; Galatasaray, Terra Pizza’ya, TAB Gıda’yla “taraftar menüsü” içeren bir sponsorluk anlaşması yapmak için 1 milyon 150 bin TL ödeme yaptı. Bu yüzden kulüp tarafı, Terra Pizza’nın gösterdiği tepkiye bir anlam veremedi.