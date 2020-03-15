Pistons'ın pivotu Christian Wood, NBA'de koronavirüs teşhisi konan üçüncü oyuncu oldu

Detroit Pistons pivotu Christian Wood'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Wood, virüs teşhisi konan bilinen üçüncü NBA oyuncusu oldu.

Wood geçtiğimiz hafta Rudy Gobert ve Utah Jazz'a karşı oynamıştı ve hangi tarafın birbirine virüs bulaştırdığı ya da sonucun birbirine bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.



Wood'un şimdiye kadar hiçbir belirti göstermediği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

24 yaşındaki oyuncu, Pistons ile bireysel olarak başarılı bir sezonun ortasındaydı ve takım son takas gününde Cleveland Cavaliers'a Andre Drummond'ı göndermesinden bu yana ligde kendini göstermeye başlıyordu.

Wood, Mart ayında oynadığı beş maçta 26.6 sayı ve 9.4 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

(Sporx)