Pirlo Merih ve De Ligt'a formayı teslim edecek

Juventus'tun İtalya Ligi'nde cumartesi günü oynayacağı Cagliari maçı öncesinde savunma hattı belli oldu.
Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak olan Andre Pirlo, milli futbolcumuz Merih Demiral ile birlikte Matthijs de Ligt'e forma verecek.
2019 yılının yaz aylarında Juventus'a transfer olan Merih Demiral ve Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez bir maça birlikte 11 başlayacak.
Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, başarılı futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu. Cebeci, "Lille'in amacı Yusuf Yazıcı'yı rekor fiyata satmak" dedi.
Galatasaray, Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman'ın transferini sezon sonunda gerçekleştiriyor. Genç forvetin menajeri ve amcası olan Ayhan Akman, konuyla ilgili net konuştu: Fatih hocaya sözümüz var.
Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, bu hafta savunmada Merih Demiral ve Matthijs de Ligt'a forma verecek.
Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Genç file bekçisi, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
West Ham United'dan ayrılmak isteyen Andriy Yarmolenko yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Tecrübeli futbolcunun menajeri, “Şartlar uygun olursa seve seve Fenerbahçe'de forma giyer” ifadesini kullandı. Transferde son söz teknik direktör Erol Bulut'ta.
Ayhan Akman, Galatasaray'da koronavirüse yakalanan Arda Turan'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.