Pirlo Merih ve De Ligt'a formayı teslim edecek

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Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, bu hafta savunmada Merih Demiral ve Matthijs de Ligt'a forma verecek.

Juventus'tun İtalya Ligi'nde cumartesi günü oynayacağı Cagliari maçı öncesinde savunma hattı belli oldu.

Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak olan Andre Pirlo, milli futbolcumuz Merih Demiral ile birlikte Matthijs de Ligt'e forma verecek.

2019 yılının yaz aylarında Juventus'a transfer olan Merih Demiral ve Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez bir maça birlikte 11 başlayacak.