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aksam.com.tr
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:46
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  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:15

Pınar Karşıyaka'ya Marei faturası

Pınar Karşıyaka'ya Marei faturası

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ING Basketbol Ligi'nde koronavirüs salgını nedeniyle duran sezonla ilgili alınacak kararı bekleyen Pınar Karşıyaka eski oyuncusu Assem Marei'nin açtığı alacak davasını kaybetti.

Basketbol Tahkim Kurulu’nun (BAT) Karşıyaka’nın takımda geçen sezon forma giyen Mısırlı pivot ve menajerine alacakları, yasal faizleri ve yargılama giderleriyle birlikte 65 bin dolar ve 12 bin euro ödenmesine hükmettiği öğrenildi. Marei geçen sezon yeşil-kırmızılılarda 17.9 sayı, 9.9 ribaund ortalamalarıyla görev yapmıştı. Karşıyaka, 2017-18 sezonunda transfer edilip oynamadan giden Dustin Hogue’un alacağı nedeniyle halen FIBA’da transfer yasaklısı durumunda.

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