Pınar Karşıyaka'da Tony Crocker'ın sözleşmesi henüz feshedilemedi

Ligler 19 Mart'ta durdurulduktan sonra diğer yabancılar gibi ABD'ye dönen oyuncuyla geçen ay sözleşmesinin feshi konusunda anlaşıldı. Menajerinin temaslarıyla kulüpten yalnız ligin devam ettiği mart ayında alamadığı maaşını ve hak ettiği primleri isteyip, nisan, mayıs ve haziran ayı maaşlarından feragat eden 33 yaşındaki kısa forvetle yapılan anlaşma, yaklaşık 60 bin dolar (420 bin TL) tutan bu rakam ödenmeyince gerçekleşmedi. Bu süreçte 32 bin 500 dolar (227 bin TL) tutarındaki nisan maaşını da hak eden Crocker'ın FIBA'nın yolunu tutacağı öğrenildi.
Pınar Karşıyaka oyuncuyla yeniden anlaşamazsa Crocker'ın sezon sonuna kadar kalan 4 aylık maaş ve sözleşmesinde yazan 32 bin 500 dolar çıkış ücretini de talep etme hakkı bulunuyor. Crocker'ın Karşıyaka'yla sözleşmesi yeni sezonda iki taraf için de çıkış opsiyonlu olarak 360 bin dolar (2.5 milyon TL) yıllık ücret karşılığında sürüyor.
2017-18 sezonunda alınıp 1 dakika oynamadan giden Dustin Hogue'un 190 bin dolar alacağı yüzünden FIBA'da transfer yasaklısı olan yeşil-kırmızılılar, konuyu FIBA'ya taşımadan çözmeye çalışıyor.
Sezon başında hazırlık maçında kalça kemiği kırılan Crocker, aralık ayının sonunda parkelere dönüp ligde 10.1 sayı, 3.3 ribaund, 2.4 asist, Europe Cup'ta 11.8 sayı, 2.2 ribaund, 1.7 asist ortalamaları tutturmuştu.
Genç, yetenekli yerli futbolcuları takıma kazandırmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile protokol imzaladı. Fenerbahçe, yine 3. Lig'de 1928 Bucaspor forması giyen Barış Sungur transferini de bitirmek üzere. İzmir ekibiyle anlaşma sağlanırken imzalar kısa süre içinde atılacak.
Galatasaray'ın yüksek maaşından kurtulmak istediği ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklif alan Radamel Falcao ile yollarını ayırabilir. Hırvat basını, Sarı-Kırmızılıların Falcao'nun yerine Mario Mandzukic'i istediğini yazdı.
Sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun gönlündeki isim belli oldu... Fenerbahçe, Nenad Bjelica başta olmak çok sayıda teknik adamla görüştü. Emre Belözoğlu'nun tercihi Başakşehir'de hocalığını yapan Abdullah Avcı'dan yana. Başkan Ali Koç ise bu konuda henüz net bir karar vermiş değil.
Galatasaray'la söz kesen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Fatih Terim'e dert yandı... Sezon sonu için Sarı-Kırmızılı takımla söz kesen iki oyuncu, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendilerini arayıp, “Bize gelin” diye baskı yaptığını iletti. Bu girişimler Fatih Hoca'yı da rahatsız etti.
Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntılar yaşayan ve gelecek sezonun ilk transfer hedefi olarak bu bölgeye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Villarreal'in gözden çıkardığı Arjantinli savunmacı Ramiro Funes Mori'yi kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak. 29 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.
Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarıyla da adından söz ettiriyor. Türk Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Özil, bu kez de Kızılay'ın "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla yürüttüğü Ramazan Kampanyasına bağışta bulundu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın almaya hazırlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a kötü haber. ABD'li televizyoncu Henry Mauriss, Selman'ın 300 milyon pound teklifine karşılık Siyah-Beyazlı kulüp için 350 milyon pound önerdi.