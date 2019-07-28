Pınar Karşıyaka, Onuralp Bitim'i renklerine bağladı

SPOR GÜNDEMİ

Albayrak'tan şok eden açıklama: Öyle bir şey yok Albayrak'tan şok eden açıklama: Öyle bir şey yok Basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, Mbaye Diagne ve Emre Mor’a da değindi.

Galatasaray bir transferi daha bitirdi Galatasaray bir transferi daha bitirdi Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.

Drogba'dan Cimbom'a bir transfer kıyağı daha Drogba'dan Cimbom'a bir transfer kıyağı daha İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetesi The Sun, Galatasaray’ın Gary Cahill transferi için Didier Drogba’yı devreye soktuğunu yazdı.

Anlaşma tamam! Fişek gibi sol bek Anlaşma tamam! Fişek gibi sol bek Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..

Dev zirveden 4 yıldız çıktı! Harekat başlıyor Dev zirveden 4 yıldız çıktı! Harekat başlıyor Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.

İnanılmaz teklifle geliyorlar! Bu kez gidici İnanılmaz teklifle geliyorlar! Bu kez gidici Milli futbolcu Zeki Çelik’i kadrosunda barındıran Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı sevdasından vazgeçmiyor.