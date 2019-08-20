Pınar Karşıyaka, milli basketbolcu Semih Erden'i kadrosuna dahil etti

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 33 yaşındaki tecrübeli pivotla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Profesyonel kariyerine Darüşşafaka'da başlayan Semih Erden, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan'da Partizan, NBA'de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers formaları giydi. (AA)
Fiorentina, 32 yaşındaki sol bek Yuto Nagatomo için Galatasaray'a teklifini yaptı.
Fenerbahçe'de Victor Moses, sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacak.
Monaco'da Falcao'nun Galatasaray'a transferi sonrası Slimani için harekete geçildi.
Şu anda 3 milyon euro ekside olan Galatasaray, bu açığını Yunus Akgün'ü satarak tamamlamak istiyor.
Beşiktaş, Konoplyanka ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, Ukraynalı yıldız ile imza aşamasına geldi.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Huddersfield forması giyen Steve Mounie'yi kiralamak için girişimlere başladı.