Pınar Karşıyaka, James Metecan Birsen'le görüşmelerini sürdürüyor

Kariyerinin en iyi sezonunu Karşıyaka'da geçiren 25 yaşındaki forvetin sözleşmesi bitti. Kaf-Kaf, İspanya'dan teklif aldığı öğrenilen oyuncunun kontratını yenilemeye çalışıyor. Yeşil-kırmızılılar, Metecan'la koronavirüs salgınayla erken bitirilen bu sezondan kalan 3 aylık alacağı için de pazarlık halinde.
Antrenör Ufuk Sarıca'nın A Milli Takım'dan da öğrencisi olan Metecan, Anadolu Efes'ten transfer olduğu İzmir temsilcisinde bu sezon ligde 9.2 sayı, 4.8 ribaund, 1.6 asist ortalamaları yakaladı. Genç basketbolcu kariyer rekorunu da bu sezon Afyon Belediyespor deplasmanında 21 sayı, 13 ribaunda kırdı. Sözleşmesini tek taraflı fesheden Crocker ve takımda düşünülmeyen Triche hariç kadrosunu korumayı hedefleyen Karşıyaka, iç transferde Morgan'la da temasta.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar sezon başında 1 yıllığına kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan'la nikah tazeledi.
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