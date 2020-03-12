Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası yarı finalinde Almanya'dan medi Bayreuth'la eşleşti

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NBA'de flaş Koronavirüs kararı! NBA'de flaş Koronavirüs kararı! Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'de corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlar süresiz olarak askıya aldı.

Fenerbahçe'de tek çare Zico Fenerbahçe'de tek çare Zico İSMİ Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılan Roger Schmidt, Hollanda ekibi PSV ile anlaşmaya vardı.

Fener'in yeni hocası yandı! Fener'in yeni hocası yandı! Fenerbahçe dört koldan yeni teknik direktörünü ararken gelecek olan hocayı ciddi sıkıntılar bekliyor.

Onyekuru'da son dakika! Beşiktaş derbisinde... Onyekuru'da son dakika! Beşiktaş derbisinde... Galatasaray'ın dün yaptığı idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Henry Onyekuru'nun durumu belli oldu. Genç yıldızın ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynaması bekleniyor.

PANİK! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı... PANİK! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı... Fenerbahçe'de, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dünyayı sarsan koronavirüse karşı geniş kapsamlı önlemler alınmaya başlandı.

Gönül 1+1, Atiba 1 yıl Gönül 1+1, Atiba 1 yıl Beşiktaş emektar oyuncuları Gökhan Gönül ve Atiba ile anlaştı. İki futbolcu da mali konularda yönetime hiç sorun çıkartmadı.