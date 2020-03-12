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  • Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası yarı finalinde Almanya'dan medi Bayreuth'la eşleşti
  • 12 Mart 2020 Perşembe 08:12
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 08:12

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası yarı finalinde Almanya'dan medi Bayreuth'la eşleşti

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası yarı finalinde Almanya'dan medi Bayreuth'la eşleşti

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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi, Almanya'dan medi Bayreuth oldu.

Pınar Karşıyaka'nın yarı finaldeki rakibinin belli olacağı medi Bayreuth (Almanya) ile U-BT Cluj Napoca (Romanya) ekipleri arasındaki eşleşmenin Romanya'daki ilk maçından 83-82 mağlup ayrılan medi Bayreuth, rakibini bugün Almanya'da konuk etti.

İlk periyodu 22-20, devreyi de 48-46 geride tamamlayan medi Bayreuth, üçüncü periyotta etkili oyunuyla rakibine 82-68 üstünlük kurdu. Müsabakadan 100-87 galip ayrılan medi Bayreuth, yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

Açıklanan ilk takvime göre yarı final eşleşmesinin ilk maçı 25 Mart Çarşamba günü Almanya'da, rövanşı ise 1 Nisan Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

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