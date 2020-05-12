Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca, TBF'nin kararını değerlendirdi

Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF), Kovid-19 salgınından dolayı ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararını olumlu değerlendirdiğini söyledi.
Salgınla mücadele sürecinde henüz normal düzene geçilmediği için verilen kararın doğru olduğunu kaydeden Sarıca, "Elbette sezonun yarıda kalması üzücü, verilen emekler, yapılan yatırımlar var. Ancak öncelik sağlık. Bu süreçte oyuncular, teknik adamlar, idareciler, sektörde çalışanlar var, onların sağlığı risk edilemezdi." dedi.
Sarıca, Pınar Karşıyaka olarak kendi açılarından çok iyi giden bir sezon olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Ligde uzun süre lider olarak yolumuza devam ettik. 23. haftanın ardından da 2. sırada yer alıyorduk. FIBA Avrupa Ligi'nde de yarı finale yükselmiştik. Elbette daha fazla hayalimiz vardı. 3 sene aradan sonra Karşıyaka'ya ve ING Basketbol Süper Ligi'ne de yeni bir heyecan getirmiştik. Gönül isterdi ki ligi oynayarak tamamlayalım ancak her şeyin başın sağlık. Bu süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere özverili çalışan herkese teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki sezonu sağlıklı bir şekilde açarız."
- Normal sezon rekoru
Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 23 haftalık süreçte 20 galibiyet ve 3 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, yakaladığı yüzde 87'lik galibiyet oranıyla normal sezonlar içinde en başarılı sezonunu geçiriyordu.
Yeşil-kırmızılı ekip, 2013-2014 sezonunda yüzde 77'lik galibiyet oranı yakalamıştı. Pınar Karşıyaka o sezonu 30 maçta 23 galibiyet ve 7 mağlubiyetlik performansıyla tamamlamıştı.
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