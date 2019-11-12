Pınar Karşıyaka, Avrupa Kupası'nda Spirou Basket'i ağırlayacak

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 4. maçında Çarşamba günü Belçika ekibi Spirou Basket'i konuk edecek.

Grupta ilk 3 maçın ardından averajla ikinci sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip, Çarşamba günü aynı puana sahip Spirou Basket'le saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka, ilk maçta rakibine deplasmanda 81-76 yenilmişti.

Grubun diğer karşılaşmasında Phoneix Brüksel, Hollanda temsilcisi Donar'ı Belçika'da ağırlayacak.

Avrupa'da 213. randevu

Avrupa kupalarında 213. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 212 maçta 109 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu müsabakalarda 16 bin 735 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 478 sayı gördü.

(AA)