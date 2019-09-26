'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın'

AKŞAM

4. Etnospor Kültür Festivali, 3-6 Ekim’de Atatürk Havaalanı’nda düzenlenecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan festivalle ilgili şu bilgiyi verdi: “Biz dünyanın tek renkliliğe gitmesinden endişe ediyoruz ve endüstri devrimiyle başlayan batılılaşma serüveni içinde dünyada tek tipleşmenin güçlendiğini, kültürel zenginliklerin azaldığını ve bunun dünyanın barışına hizmet etmediğini, dünyada topluluklar arası düşmanlıkları, huzursuzlukları tetiklediğini düşünüyoruz. Bu yüzden sporun aslında kültürün en kitlesel sahası olduğundan hareketle geleneksel sporların yaşatılmasının dünyanın kültürel zenginliğine, dünyanın renkliliğine çok önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

KÖKLERİMİZDEN, GÖKLERİMİZE

12 spor dalında bine yakın sporcu marifetlerini gösterecek. Bu organizasyonun en güzel yanı, vatandaşların da spor etkinliklerine katılabilmeleri. Ziyaretçilerimiz ok atıp, güreş tutup, ata binebilecek. Artık biz yapamayız dönemi bitti. Biz bu mücadeleden geri dönmeyeceğiz. Pilavdan dönenin karışığı kırılsın. Teknofest’te de bu özgüveni gösterdik. Geleneksel sporlar gericilik değil, köklerden aldığımız enerjiyle göklere yükselme çabasıdır.”

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ

TÜRKMEDYA’NIN sponsor olduğu organizasyonun Sepetçiler Kasrı’ndaki tanıtım toplantısına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Festival Genel Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü katıldı.

MALAZGİRT RUHU

OKÇULAR Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, dünyanın en eski kulüplerinden birinin Okçular Vakfı olduğunu ve 1453’te kurulduğunu hatırlattı. Yıldız, “7 yılda lisanslı okçu sayısı 10 kat arttı. İstanbul’u fetheden Sultan Fatih’i yad etmeliyiz. Geleceğe Malazgirt ruhuyla yürüyen bir gençlik için elimizden geleni yapacağız” dedi

RAFADAN TAYFA GELİYOR

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan; bu yıl Etnospor’da çocuklara yönelik çok özel etkinlikler olacağını söyledi. “Çocuklarımızın geleneksel sporları tanıması bizim için çok önemli” diyen Erdoğan, “Onları madde ve teknoloji bağımlılığından kurtarmak için spor çok önemli. Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları da bu festivalde olacak. Ayrıca Tozkoparan, Rafadan Tayfa, Maysa ve Bulut da festivalde çocuklara sürprizler yapacak” dedi