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Pierre Webo ve Ekrem Dağ Başakşehir'de

Pierre Webo ve Ekrem Dağ Başakşehir'de

Başakşehir, Stjepan Tomas'ın Antalyaspor'un başına geçmesinin ardından yardımcı antrenörlük görevine Ekrem Dağ ve Pierre Webo'yu getirdiğini açıkladı.

Başakşehir, yardımcı antrenörlük görevi için Ekrem Dağ ve Pierre Webo ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yardımcı antrenörlük görevi için Ekrem Dağ ve Pierre Webo ile anlaşmaya vardı. Futbolculuk kariyerinde 10 kez Avusturya Milli Takımı forması giyen 38 yaşındaki Ekrem Dağ, ülkemizde ve Avusturya liginde forma giydi. Kamerun Milli formasını 58 kez terleten 37 yaşındaki Pierre Webo ise Uruguay, İspanya ve Türkiye liglerinde forma giydi. İki teknik adama da kulübümüze hoş geldin diyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcısı Stjepan Tomas, Antalyaspor'un başına geçmek için kulüpten ayrılmıştı.


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