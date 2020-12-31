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aksam.com.tr
  • 31 Aralık 2020 Perşembe 10:39
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Pierre Webo tweet'ine yoğun ilgi dudak uçuklattı

Pierre Webo tweet'ine yoğun ilgi dudak uçuklattı

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AA

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün ırkçı söylemlere maruz kalan Pierre Webo için attığı tweet, Türkiye'de bugüne kadar en fazla görüntülenmeye ulaşan tweet oldu.

Kulüpten alınan bilgiye göre, Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Paris Saint-Germain ile oynadığı maç sırasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemleri sonrasında attığı tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti.

UEFA'nın sloganlarından olan "No To Racism. Respect" (Irkçılığa hayır. Saygı) sözlerinin yer aldığı tweet, 100 milyon görüntülenmenin üzerine çıktı. Tweet, şu ana kadar 571 bin beğeni ve 229 bin retweet aldı.

Medipol Başakşehir'in deplasmanda Paris Saint-Germain ile oynadığı maçın ilk yarısındaki olay sonrasında turuncu-lacivertli futbolcular yaşananlara tepki göstermiş ve soyunma odasına gitmişti. Medipol Başakşehir takımı, ırkçı söylemlere tepki için o gün karşılaşmaya çıkmamıştı. Mücadele bir gün sonra yeni bir hakem heyetiyle kaldığı yerden devam etmişti.

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