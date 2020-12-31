Pierre Webo tweet'ine yoğun ilgi dudak uçuklattı

Kulüpten alınan bilgiye göre, Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Paris Saint-Germain ile oynadığı maç sırasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemleri sonrasında attığı tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti.
UEFA'nın sloganlarından olan "No To Racism. Respect" (Irkçılığa hayır. Saygı) sözlerinin yer aldığı tweet, 100 milyon görüntülenmenin üzerine çıktı. Tweet, şu ana kadar 571 bin beğeni ve 229 bin retweet aldı.
Medipol Başakşehir'in deplasmanda Paris Saint-Germain ile oynadığı maçın ilk yarısındaki olay sonrasında turuncu-lacivertli futbolcular yaşananlara tepki göstermiş ve soyunma odasına gitmişti. Medipol Başakşehir takımı, ırkçı söylemlere tepki için o gün karşılaşmaya çıkmamıştı. Mücadele bir gün sonra yeni bir hakem heyetiyle kaldığı yerden devam etmişti.
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Ömür de yaz transfer döneminde Fransa'nın yolunu tutacak.
Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor.
Koronavirüs pandemisi döneminde Fenerbahçe'den maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden ve konuyu FIFA'ya taşıyıp 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı rakam ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Alman futbolcuya 3,75 milyon euro ödeyecek.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, transfer harekatına başladı.