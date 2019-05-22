Pierre van Hooijdonk, Galatasaray'ın Ryan Babel için doğru bir tercih olduğunu söyledi

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması giyen ve Türkiye'yi yakından tanıyan Pierre van Hooijdonk, Ryan Babel'in Galatasaray'a imza atma ihtimaliyle ilgili "Muhtemelen kendisiyle ilgili yapılan tezahüratları anlamıyor ve bu bir fark yaratıyor. Beşiktaş ciddi bir şampiyonluk adayı ve bu nedenle Galatasaray'ın rakiplerinden biri. Türkiye'de bu rekabet harika ve oldukça da hassas." açıklamasını yaptı.

Hollanda'nın aksine Türkiye'de büyük takımlar arasında transferler olduğuna değinen Pierre van Hooijdonk, "Hollanda'da son 10 yılda Ajax, PSV ve Feyenoord arasında gerçekleşen bir transfer göremezsiniz. Ancak bu Türkiye'de daha yaygın ve görülen bir durum. Örneğin Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçti. Türkiye'de bu çok nadir olan bir durum değil, sıkça olabiliyor." diye konuştu.

Babel'in Galatasaray'a imza atması halinde Beşiktaşlı taraftarların tepkisinin sorun olmayacağını belirten Hooijdonk, "Türkiye'de oynadığımda söylenen her şeyi tabii ki anlamadım. Birisi Türkiye'de sizi azarlarsa, onun yüz ifadesinden olumlu şeyler söylemediğini anlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi onun ne dediğini anlamıyorsunuz. İngiltere'de oynadığınızda durum daha farklı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hooijdonk, Ryan Babel'in Fulham'ın ardından Galatasaray'ın iyi bir tercih olduğunu söylerken, "Galatasaray şampiyon oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Hollanda'da bu fırsatı bulamayabilirdi. Kariyerini iyi şekilde devam ettiriyor. Düşüşe doğru giderken, tekrardan toparlanan oyuncuları çok sık göremezsiniz. Ancak Babel hala çok formda. Galatasaray'da düzenli oynama şansı bulursa, bir süre daha Hollanda Milli Takımı'na da çağrılabilir." dedi.

(Sporx)