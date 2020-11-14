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aksam.com.tr
  • 14 Kasım 2020 Cumartesi 20:40
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Phillip Cocu, Derby County'den kovuldu

Phillip Cocu, Derby County'den kovuldu

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AA

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Cocu, geçen sezon Derby County'nin başına geçmişti.

Bu sezon Cocu yönetimde 11 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebilen İngiliz ekibi, Championship'te 6 puanla son sırada yer alıyor.

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Cocu, Derby County'den kovuldu
Cocu, Derby County'den kovuldu

Cocu, Derby County'den kovuldu

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı.

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