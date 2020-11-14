Phillip Cocu, Derby County'den kovuldu

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Cocu, geçen sezon Derby County'nin başına geçmişti.
Bu sezon Cocu yönetimde 11 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebilen İngiliz ekibi, Championship'te 6 puanla son sırada yer alıyor.
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı.
İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, koronavirüs salgınından dolayı 490 milyon euro kayıplarının olduğunu söyledi.
Fenerbahçe, Ekvador Milli Takımı kampında olan Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Devre arası adına transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, Marcao'nun satılması halinde alternatifsiz kalmak istemiyor. Cimbom, AEL Limassol'ün sol ayaklı savunmacısı Attila Slazai'yi yakından izleyen sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Macar stoper için nabız yokluyor.
Devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Cenk Tosun ismi ön plana çıkıyordu ancak Siyah-Beyazlılar herkesi ters köşeye yatırarak Oumar Niasse ile ilk resmi teması kurdu.
Beşiktaş yönetimi, zamlı yeni sözleşme talep eden Dorukhan Toköz hakkında son kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusuna ‘Ya yeni kontrat imzala ya da ikinci yarıyı kadro dışında geçirirsin' resti çekti.