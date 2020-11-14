Phillip Cocu, Derby County'den kovuldu

SPOR GÜNDEMİ

Cocu, Derby County'den kovuldu Cocu, Derby County'den kovuldu İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı.

İspanyol futbolunun 490 milyon euroya ihtiyacı var İspanyol futbolunun 490 milyon euroya ihtiyacı var İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, koronavirüs salgınından dolayı 490 milyon euro kayıplarının olduğunu söyledi.

F.Bahçe'de bir futbolcuda koronavirüs! İsmi de açıklandı F.Bahçe'de bir futbolcuda koronavirüs! İsmi de açıklandı Fenerbahçe, Ekvador Milli Takımı kampında olan Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'dan transfer harekatı Galatasaray'dan transfer harekatı Devre arası adına transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, Marcao'nun satılması halinde alternatifsiz kalmak istemiyor. Cimbom, AEL Limassol'ün sol ayaklı savunmacısı Attila Slazai'yi yakından izleyen sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Macar stoper için nabız yokluyor.

Meğer o isim Cenk Tosun değilmiş! Kartal herkesi ters köşeye yatırdı Meğer o isim Cenk Tosun değilmiş! Kartal herkesi ters köşeye yatırdı Devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Cenk Tosun ismi ön plana çıkıyordu ancak Siyah-Beyazlılar herkesi ters köşeye yatırarak Oumar Niasse ile ilk resmi teması kurdu.