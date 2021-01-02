La Liga ekiplerinden Barcelona'ya takımın yıldız ismi Philippe Coutinho'dan kötü haber geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, sol dizindeki dış menisküsünden ameliyat olan Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
28 yaşındaki futbolcu bu sezon Barcelona formasını 14 kez sırtına geçirdi. Coutinho bu maçlarda 3 gol atıp 2 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin Max Kruse ile yaptığı anlaşmayı KAP'a bildirmemesi tartışılmıştı, detaylara ulaşıldı. Sarı-lacivertliler, karşılıklı anlaşma yoluna gittiği Alman oyuncuya 3 milyon 750 bin Euro, menajer ve avukatlara da 750 bin Euro olmak üzere toplam 4.5 milyon Euro (41 milyon TL) ödeme yaptı. Kruse'ye ödenen bedel 3.8 milyon Euro'nun altında kaldığı için KAP açıklaması yapılmadı.
Beşiktaş, 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için rotayı Ankara'ya kırdı. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız Lille'in de istediği 22 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için siyah-beyazlı yönetim Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Gökhan Töre ve Adem Ljajic, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı. Kamerun'dan henüz dönmeyen Aboubakar da kafilede yok.
Süper Lig'de bu hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de ilk 11 sıkıntısı yaşanıyor.
Göztepe kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu yaşamını yitirdi.
DETAY
• Cenaze, 4 Ocak Pazartesi günü toprağa verilecek.
Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray mağlubiyetini telafi etmek isteyen Trabzonspor'da tecrübeli futbolcunun idmanlara başlaması Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elini güçlendirdi.