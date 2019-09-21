Philippe Coutinho golle tanıştı, Beyern Münih farka gitti

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 3 ve 48. dakikalarda Robert Lewandowski, 62'de Philippe Coutinho ve 73. dakikada Ivan Perisic kaydetti.

COUTINHO GOLLE TANIŞTI

Alman ekibinin Barcelona'dan kadrosuna kattığı Philippe Coutinho, Bayern'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Köln'de Ehizibue, 59. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Bayern Münih, 5. maçında 3. galibiyetini aldı ve puanını 11'e yükseltti. Köln ise 4. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.