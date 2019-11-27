Philippe Clement: Oyuncularıma güveniyorum

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Clement, son ana kadar 1-0 geride olmalarına rağmen panik yaşamadıklarını anlatarak, "Paniklemek karakterimde yok. Oyuncularıma güveniyorum. Onlar da elinden geleni yaptı. Çok çalıştığınızda karşılığını alırsınız." diye konuştu.

Karşılaşmada kırmızı kart gören oyuncuları Diatta ve Mata'nın hata yaptığını aktaran Clement, "Bunu yapmamaları gerekiyordu. Ancak çok genç oyuncular. Real Madrid maçında oynayamayacaklar. Onlarla konuşacağım ve gerekli cezayı alacaklar." ifadelerini kullandı.