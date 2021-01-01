Philip Zinckernagel'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Danimarkalı futbolcu Philip Zinckernagel, İngiltere Championship takımlarından Watford'a transfer oldu.
Watford, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Zinckernagel'i resmen duyurdu.
İngiliz kulübü ile 5.5 yıllık sözleşme imzalayan Danimarkalı futbolcu, 7 numaralı formayı giyecek.
Norveç ekibi Bodo/Glimt ile olan sözleşmesi sona eren Philip Zinckernagel, bu sezon 31 maçta 22 gol ve 24 asist kaydetti.
Devre arası transfer döneminde takviye yapmak isteyen Trabzonspor, listeyi belirledi.
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