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Philip Cocu, Spartak Trnava karşısında Eljif Elmas'a şans verecek

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Cocu, Çaykur Rize deplasmanında mağlup olan takımın kadrosunda fazla değişiklik yapmayacak.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Spartak Trnava maçında Çaykur Rize deplasmanında mağlup olan takımın kadrosunda fazla değişiklik yapmayacak.

Hollandalı çalıştırıcının, sadece Jailson'u kızağa çekeceği ve yerine Eljif Elmas'a forma vereceği öğrenildi.

Mehmet Topal'ın yanına Makedon yıldızı monte edecek olan Cocu, Eljif'in teknik becerisinden ve hücum gücünden faydalanmak istiyor. İyileşen Skrtel'in de bugünkü durumuna göre şans bulma ihtimali var.

(Sabah)

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