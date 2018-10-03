Philip Cocu: Görevimin başındayım

Samandıra'da iki gündür Comolli, yönetim ve Cocu arasında toplantı üstüne toplantı yapıldı. Hollandalı teknik adam dün öğrencilerine konuştu, "Görevimin başındayım. Birlikte bu durumu düzelteceğiz" dedi

Rize deplasmanında gelen 3-0'lık yenilginin ardından Samandıra'da olağanüstü hal ilan edildi. Başkan Ali Koç, Damien Comolli ve Phillip Cocu toplantı üstüne toplantı yaptı. Başkan Koç'un tesislerde bulunmadığı zamanlarda da sık sık telefonla bilgi aldığı öğrenildi.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Teknik patron Cocu, dün Comolli ile görüştükten sonra idman öncesinde öğrencilerine bir konuşma yaptı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Görevimin başındayım. Kötü giden şeyler var. İşleri bu hale biz getirdik. Durumu düzeltecek olan da bizleriz" ifadelerini kullandı. Phillip Cocu, taraftarın tepkisinde haklı olduğunu söyleyerek, "Onlara eziyet yaşattık. Artık herkes işin ciddiyetini anlamalı. İki kritik maç oynayacağız. Bu karşılaşmalarda yaramızı sararak yeniden çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.

COCU'NUN AÇIKLAMALARI SONRASI...

Cocu'nun bu sözleri sonrası yapılan antrenman oldukça çekişmeli geçti. Oynanan çift kale maçta futbolcuların hırslı görüntüsü ve azmi, Hollandalı teknik adamı umutlandırdı.

Bu arada 47 yaşındaki teknik adamın kadro arayışı yeniden başladı. Beşiktaş ve Rize karşısında bu sezon ilk kez aynı 11 sahadaydı. Ancak Cocu, Trnava ve Başakşehir mücadelelerinde rotasyona giderek Volkan, İsla, Skrtel, Eljif Elmas, Valbuena, Barış Alıcı gibi isimlere şans vermeyi planlıyor.

(Fanatik)