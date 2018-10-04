Philip Cocu: Ali Koç'un desteğini hissediyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, ülkesinin basınına önemli açıklamalar yaptı.

"FUTBOL OYNAMAK YERİNE DÖVÜŞ..."

Türkiye'de futbol atmosferinin zor olduğunu vurgulayan Cocu, "Burada futbol oynamak zor. Oyuncular futbol oynamak yerine savaşmak zorunda. Artık bir şeyler göstermek zorundayız. Daha çok savaşmaya başlamalıyız" ifadelerini kullandı.

"İKİ ÖNEMLİ OYUNCUMUZU SATTIK"

Yapılan transferler hakkında da konuşan Hollandalı teknik adam, "Finansal Fair Play sebebiyle kulüp çok fazla para harcayamadı. Kullanamadığımız pek çok imkan var. Sezon başında iki önemli oyuncumuzu sattık ve 4 oyuncu aldık. Ancak vizyonumuza ve Türkiye'ye alışmaları zaman alıyor" dedi.

"DESTEKLERİNİ HİSSEDİYORUM"

İstifa edeceğine dair söylentilere yanıt veren Cocu, "Fenerbahçe'de böyle bir sezon başlangıcına alışkın değiller. Taraftarlar başarı istiyor. Bu hiç de garip değil. Ama kesinlikle gitmem istenmiyor. Ali Koç ve Comolli çok iyi çalışıyor. Desteklerini hissediyorum. Burada duygular, diğer ülkelere daha yoğun yaşanıyor. Gazeteler dolu olmak zorunda ve her zaman bir şeyler yazmaları gerekiyor. Bunu iyi bir şekilde ele almalısın" şeklinde konuştu.

"BUNLAR ZOR SEÇİMLER"

Dinamo Zagreb maçında Valbuena'nın kadroda yer almaması ve Roberto Soldado'nun isminin UEFA'ya bildirilmemesini de değerlendiren Cocu, "Seçimler yapmak zorundasınız ve bunlar zor seçimler. Herkesi bir arada tutmaya çalışıyorsunuz ama bu kolay değil. Ancak çalışmaya devam etmek çok önemli" dedi.

(Sporx)