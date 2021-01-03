Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'ı 127-112 ile geçip seriyi 3 maça çıkardı

SPOR GÜNDEMİ

Ve Acun bombayı patlattı: Başkan olacağım Ve Acun bombayı patlattı: Başkan olacağım Acun Ilıcalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fortuna Sittard'ın hissedarlarından olan Acun Ilıcalı, yakında başkan olacağını söyledi.

Fener'den sürpriz transfer hamlesi Fener'den sürpriz transfer hamlesi Sağ kanat transferi için uzun süredir Edin Visca ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı futbolcunun alternatifini belirledi. Kanarya, Visca'yı bitiremezse Fatih Karagümrük'ten Alassane Ndao'yu kadrosuna katacak.

Falcao'da son dakika! Kaç hafta yok? Falcao'da son dakika! Kaç hafta yok? Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, dün akşam oynanan Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve 30 dakika sahada kaldıktan sonra tekrar sakatlanmıştı. Tecrübeli golcünün en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Ve Arteta, Mesut Özil'i açıkladı Ve Arteta, Mesut Özil'i açıkladı Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımda gözden çıkarılan Mesut Özil'le ilgili soruya cevap verdi. Arteta, adı Fenerbahçe'yle anılan futbolcu için “Oyuncuların kontratlarına saygı duymak zorundayız. Yeni oyuncular almak izin eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor. Herkesin durumu ne kadar erken netleşirse bizim için o kadar iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Ndayishimiye'nin son durumuyla ilgili açıklama geldi Ndayishimiye'nin son durumuyla ilgili açıklama geldi Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmanın ardından sahada rahatsızlık geçiren futbolcu Youssouf Ndayishimiye'nin yapılan tetkiklerinde, önemli bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.