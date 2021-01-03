Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'ı 127-112 ile geçip seriyi 3 maça çıkardı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı mücadelede Charlotte Hornets'ı 127-112 yendi.
Üst üste 3. galibiyetini elde eden 76ers'ta Tobias Harris 24, Seth Curry 21 sayılık katkı sağlarken, Ben Simmons 15 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaptı.
Hornets'ta Terry Rozier'ın 35 sayı, 3 asist ve Gordon Hayward'ın 20 sayı, 6 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
- CEDİ OSMAN'DAN GALİBİYETE 11 SAYILIK KATKI
Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 11 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle oynadığı karşılaşmada deplasmanda Atlanta Hawks'ı 96-91 mağlup etti.
Dördüncü galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Collin Sexton 27, JaVale McGee 14, Andre Drummond ise 12 sayılık katkı sağladı.
Bu sezon ikinci kez yenilen Hawks'ta De'Andre Hunter 17, Clint Capela ve Trae Young 16'şar sayıyla oynadı.
- SONUÇLAR
Houston Rockets-Sacramento Kings: 102-94
Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 99-108
Indiana Pacers-New York Knicks: 102-106
Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 127-112
New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 120-116
Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 91-96
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