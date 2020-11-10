PFDK'ya sevkler açıklandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçtaki kural dışı hareketi nedeniyle Ersin Destanoğlu'nun tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.
Ömer Erdoğan talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edilirken, Johansson ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edilen isim oldu.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü çirkin ve kötü tezahürat, Hes Kablo Kayserispor ise talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ümraniyespor, Ankaraspor, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ve Akhisarspor oyuncusu Theodor Elmar Bjarnason'un da PFDK'ye sevkine karar verildi.
19-26 Aralık tarihleri arasında seçime gitme kararı alan Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun çatı aday olabileceği konuşuluyor.
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Sivasspor karşılaşmasına Babel ile başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kanat ortalarını değil orta saha kaynaklı hücumları seçti. Sarı-kırmızılılar, beklerin de içeri kat etmesiyle rakip savunmanın dengesini bozdu.
Yaz transfer döneminde 18 futbolcu alarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, devre arasında da boş durmuyacak. Erol Bulut'un rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hedef West Ham'da forma giyen Andriy Yarmolenko oldu.
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin, istifa etti.
Erol Bulut, Konya yenilgisinin hedeften saptıkları anlamına gelmediğini söyledi ve ekledi: Yol kazaları olacaktır. Bu takım sezon sonunda ipi göğüsleyecek. Yeter ki bize inanın ve güvenin.