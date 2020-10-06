PFDK'ya sevkler açıklandı: Trabzonspor, Gümüşdağ, Sumudica...

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, Trabzonspor Kulübü'nü, Gaziantep FK ile oynanan mücadeledeki saha olayları nedeniyle PFDK'ye gönderdi.
Kurul, Medipol Başakşehir'in Göztepe ile oynadığı maçta cezaya uyulmaması gerekçesiyle kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ı PFDK'ye sevk ederken, Medipol Başakşehirli oyuncu Fredrik Gulbrandsen, kulüp asbaşkanı Mesut Altan ve yardımcı antrenör Pierre Webo'yu da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disipline verdi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Sumudica, takımının Trabzonspor ile oynadığı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle disipline gönderilen bir diğer isim oldu.
Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Yukatel Denizlispor kulüpleri de talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ye gönderildi.
Kurul, Yeni Malatyaspor'un Perulu oyuncusu Christian Cueva'yı, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasındaki hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk etti.
TFF 1. Lig'de de bazı kulüp, futbolcu ve teknik adamlar da disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.
Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, yarın Türkiye'yi konuk edecekleri karşılamaya kaleci Bernd Leno ve orta saha oyuncusu Kai Havertz'in ilk 11'de başlayacağını söyledi.
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, Köln Sağlık Dairesinin Kuzey Ren Vestfalya eyalet yönetimiyle istişare ederek yarın Türkiye ile Almanya arasında oynanacak karşılaşmanın daha önce talep edilen 9 bin 200 seyirci ile oynanamayacağını bildirdiği duyuruldu.
İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, yeni transferlerinden Malang Sarr'ı kiralık olarak Porto'ya gönderdi.
Fenerbahçe yurt dışı dernekleri, transfer döneminde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. eleme turunun maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Yukatel Denizlispor kulüplerinin yanı sıra, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Sumudica'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.