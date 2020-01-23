PFDK'ya sevk edilen Vedat Muriqi'in kaderi bugün belli olacak

Dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a elenen, hatta TFF 1.Lig ekibinden iki maçta 6 gol yiyen Beşiktaş'ta transfer defteri kapandı.

Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu için Real Sociedad devreye girdi.

Beşiktaş'ta Erzurumspor maçının ardından kötü gidişatın faturası teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesildi. 90 dakika sonrasında yönetim Vodafone Park'ta flaş bir toplantı yaptı.

Ttrabzonspor, stoper transferinde gaza bastı. Savunmaya takviye için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Lille’den Soumaoro, Kielce’den Kovacevic ve Göztepe’den Alpaslan Öztürk’ten birine en kısa sürede imza attırmakta kararlı.

Bambaşka bir Radamel Falcao geliyor

Sezonun ilk yarısının kayıp, hassas golcüsü ikinci yarıya hırslı ve istekli başladı, hatta son maçta 70 metre rakip de kovaladı. Kolombiyalı için "Kendini G.Saray'a adadı" denildi.