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aksam.com.tr
  • 10 Haziran 2020 Çarşamba 18:51
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PFDK'ya sevk edildiler

PFDK'ya sevk edildiler

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Ali Koç'un, 5 ve 7 Haziran tarihlerinde kulübün internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalar yapması nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.

Semih Özsoy'un da aynı nedenden kurula sevki kararlaştırıldı.

Hukuk müşavirliği, yöneticilerinin açıklamaları nedeniyle sarı-lacivertli kulübü de PFDK'ye gönderdi.

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