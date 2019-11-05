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  3. PFDK'den Göztepeli Sanneh'e men cezası

PFDK'den Göztepeli Sanneh'e men cezası

PFDK'den Göztepeli Sanneh'e men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepeli futbolcu Bubacarr Sanneh'e 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynanan maçta rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle Göztepeli futbolcu Bubacarr Sanneh'e 2 maç men cezası verildiği bildirildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Yukatel Denizlispor'a 100 bin, Fenerbahçe'ye de 25 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

(AA)

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