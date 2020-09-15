PFDK'den Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza

PFDK kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde:
1 - Beşiktaş’ın 01.09.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş - Sivasspor özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
2 - Sivasspor Kulübü’nün, 01.09.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş - Sivasspor özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
3 - Kasımpaşa’nın 01.09.2020 tarihinde oynanan Kasımpaşa - İstanbulspor özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
4 - Ankara Demirspor’un 26.08.2020 tarihinde oynanan Menemenspor - Ankara Demirspor özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
5 - Altay Kulübü’nün, 31.08.2020 tarihinde oynanan Ankaragücü - Altay özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
6 - Sancaktepe FK’nın , 27.08.2020 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Sancaktepe FK özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
7 - Trabzonspor’un, 29.08.2020 tarihinde oynanan Samsunspor - Trabzonspor özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
8 - Menemenspor’un 26.08.2020 tarihinde oynanan Menemenspor - Ankara Demirspor ve 28.08.2020 tarihinde oynanan Ankaragücü-Menemenspor özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
9 - Ankaragücü’nün, 25.08.2020 tarihinde oynanan Ankaragücü - Göztepe, 28.08.2020 tarihinde oynanan Ankaragücü-Menemenspor ve 31.08.2020 tarihinde oynanan Ankaragücü - Altay özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
10 - Galatasaray’ın, 31.08.2020 tarihinde oynanan Galatasaray - Ümraniyespor özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı ve bu eylem nedeni ile daha önce ihtar cezası ile cezalandırıldığı dikkate alınarak talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Trabzonspor'da sakatlık yaşayan Ekuban'ın MR'ı çekildi. Oyuncudan kötü haber geldi...
Son gelişmelerden sonra Tunuslu forvet Wahbi Khazri defterini tekrar açan Fırtına, Meksikalı stoper Salcedo transferinde de önemli mesafe kat etti. Orta sahaya da Bahia'dan Gregore için temaslar başladı.
Süper Lig'de yeni sezona 5-1'lik Göztepe yenilgisiyle başlayan Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici ile temasa geçti. Yeşil-Siyahlılar, tecrübeli futbolcuya teklifini iletirken Mehmet Ekici'den cevap bekliyor.
Beşiktaş, kontenjanı boşaltırsa Hırvat golcünün transferini açıklayacak. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Beşiktaş, Isimat Mirin ve Douglas'ı ayrılığa ikna edemediği için golcü transferini bekletiyor. Bu hafta içinde problemin çözülüp, golcünün Antalyaspor maçına yetiştirilmesi de planlanıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile perşembe günü Azerbaycan'da oynayacakları maçta rotasyona gitmeyi planlıyor.
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz'ın formalarını açık artırmada sattı.