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  3. PFDK'den Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim'e ceza çıkmadı

PFDK'den Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim'e ceza çıkmadı

PFDK'den Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim'e ceza çıkmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilen isimlerden, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ceza verilmedi.

Disiplin kurulunun çeşitli ihlallerden dolayı Fenerbahçe'ye 250 bin, Beşiktaş'a 94 bin, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor'a 24'er bin lira ceza uyguladığı aktarıldı.

Kurulun ayrıca, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a misafir takım olduğu, Fenerbahçe'nin ise ev sahibi olduğu 1 müsabakada bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmettiği paylaşıldı


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