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  3. PFDK'dan Sumudica'ya 1 maç ceza

PFDK'dan Sumudica'ya 1 maç ceza

PFDK'dan Sumudica'ya 1 maç ceza

PFDK, Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica'ya, Konyaspor taraftarlarına yönelik yaptığı hareket nedeniyle 1 maç ceza verdi.

PFDK, Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'ya 1 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın, 08.12.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA hakkında sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA


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