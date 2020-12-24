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aksam.com.tr
  • 24 Aralık 2020 Perşembe 18:55
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PFDK'dan Süleyman Hurma'ya hak mahrumiyeti ve para cezası

PFDK'dan Süleyman Hurma'ya hak mahrumiyeti ve para cezası

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PFDK, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'ya 150 gün hak mahrumiyeti ve toplam 154.500 TL para cezası verdi.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şöyle:

“FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, protokol tribünü ve yedek kulübesi arkasında bulunan tribünlerde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 150 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. idarecisi SERKAN HURMA'nın, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.”

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YAŞANANLAR
• Maçın kırılma anı ise 71. dakikada Rafael'in iki sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı dakika oldu.
• Hakem Bahattin Şimşek, Rafael'in faul yaptığını düşünerek Brezilyalı futbolcuya sarı kartı gösterdi.
• Sonrasında topa vurarak hakeme sert tepki gösteren Rafael ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
• Hakemin verdiği karara büyük tepki gösteren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk önce sarı kartla cezalandırıldı.
• Okan Buruk tepkilerine devam edince hakem Bahattin Şimşek, Buruk'a direkt kırmızı kart gösterdi.
• Yardımcıları Okan Buruk'u sakinleştirmekte zorlanırken saha kenarı bir anda karıştı.

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