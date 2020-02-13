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aksam.com.tr
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 17:34
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 17:47

PFDK'dan Sörloth'a iki maç ceza geldi

PFDK'dan Sörloth'a iki maç ceza geldi

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth’a 2 maç men cezası verdi.

PFDK, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ALEXANDER SORLOTH'un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

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