PFDK'dan Sörloth'a iki maç ceza geldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor ile BB Erzurumspor karşılaşıyor. Mücadelede ilk yarı, Hasan ve Guilherme'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılı takımı sevindiren bir gelişme yaşandı.

FLAŞ! Beşiktaş kararını verdi: Caner ve Gökhan...

Beşiktaş yönetimi, sözleşmeleri bu sezon sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin için kararını verdi.