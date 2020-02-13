PFDK'dan Sörloth'a iki maç ceza geldi

PFDK, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verdi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ALEXANDER SORLOTH'un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor ile BB Erzurumspor karşılaşıyor. Mücadelede ilk yarı, Hasan ve Guilherme'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth’a 2 maç men cezası verdi.
TFF, Göztepe-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.
Beşiktaş kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Göztepe maçının tekrar edilmeyeceğini açıklamasının üzerine jet bir yanıt yayımladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılı takımı sevindiren bir gelişme yaşandı.
Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili sert açıklamalarda bulunurken Aziz Yıldırım üzerinden çarpıcı ifadeler kullandı.
Beşiktaş yönetimi, sözleşmeleri bu sezon sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin için kararını verdi.