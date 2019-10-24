PFDK'dan Sedat Ağçay ve Kayode'ye 3 maç ceza

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 24.10.2019 tarih ve 21 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü başkanı ALİ ÇETİN'in, 20.10.2019 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin, 19.10.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 18.10.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 416 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 18.10.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI SOL TRİBÜN 101, 102, GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 DOĞU TRİBÜN 301, 302, 303, 304, 305, KAPALI SAĞ TRİBÜN 103, 104, KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN 401, 402, 403, 404 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu SEDAT AĞÇAY'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 18.10.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BURSASPOR Kulübünün, 19.10.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu MAMADOU DIARRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ALTAY Kulübünün, 20.10.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU - ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON DOĞU A1-B1 TRİBÜN MARATON KIRMIZI C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANASPOR A.Ş. teknik sorumlusu ENGİN İPEKOĞLU'nun, 20.10.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GİRESUNSPOR Kulübünün, 20.10.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR - GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 18.10.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde en az 2 adet forma setini yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübünün, 20.10.2019 tarihinde oynanan BİREVİM ELAZIĞSPOR - PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü yöneticisi MEHMET KAYA'nın akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü yöneticisi MEHMET KAYA'nın müsabaka sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü yöneticisi MEHMET ZAFER YETİŞ'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, müsabaka sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve müsabakadan ihraç edilmesi nedeniyle idari tedbirli iken akredite alanlarda yer almasından dolayı 108 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 33.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü yöneticisi SELÇUK CENGİZ ÖZTÜRK'ün, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü antrenörü KADİR KUREŞ'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabakadan ihraç edilmesi nedeniyle idari tedbirli iken akredite alanlarda yer almasından dolayı tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- VANSPOR FK'nın, 19.10.2019 tarihinde oynanan VANSPOR FK - SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VANSPOR FK'nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VANSPOR FK görevlisi RAMAZAN BİLDİRİCİ'nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VANSPOR FK görevlisi RAMAZAN BİLDİRİCİ'nin rakip takım sporcularına yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- SAKARYASPOR A.Ş. hakkında, 20.10.2019 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - ETİMESGUT BLD. SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

14- NİĞDE ANADOLU FK'nın, 20.10.2019 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR - NİĞDE ANADOLU FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. hakkında, 20.10.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. - TARSUS İDMAN YURDU TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

16- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu ERDİ TAŞKENT'in, 20.10.2019 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- DÜZCESPOR Kulübü sporcusu AHMET MARAN'ın, 20.10.2019 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - YENİ ORDUSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- YENİ ORDUSPOR Kulübünün, 20.10.2019 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - YENİ ORDUSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ ORDUSPOR Kulübü sporcusu CANTUĞ TEMEL'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- PAYASSPOR Kulübü antrenörü BARIŞ YILDIZ'ın, 20.10.2019 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş. - PAYASSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- KOZAN SPOR FUTBOL Kulübünün, 20.10.2019 tarihinde oynanan KOZAN SPOR FK - AĞRI 1970 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOZAN SPOR FK idarecisi SERDAL ŞAHİN'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- KARŞIYAKA Kulübünün, 20.10.2019 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KOCAELİSPOR Kulübünün, 20.10.2019 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- AĞRI 1970 SPOR Kulübünün, 13.10.2019 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- YOZGATSPOR 1959 FK'nın, 20.10.2019 tarihinde oynanan YOZGATSPOR 1959 FK - HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- BAYRAMPAŞA Kulübünün, 20.10.2019 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - SOMASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.