PFDK'dan Haris Hajradinovic'e 3 maç men cezası

Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Kasımpaşa'nın yıldızı Haris Hajradinovic'e PFDK tarafından 3 maç men cezası verildi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu HARIS HAJRADINOVIC'in, 25.01.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 25.01.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.01.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 26.01.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 26.01.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 24.01.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 27.01.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 26.01.2020 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, başkanının 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj vermesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/12. maddesine aykırı davranılması nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, 26.01.2020 tarihinde oynanan HATAYSPOR-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- BURSASPOR Kulübünün, 24.01.2020 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 27.01.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI A2 ve KAPALI B1 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. görevlisi BAHADIR KANSIZ'ın, müsabakada görevli olduğu kapıyı açarak spor alanının iç güvenliğini sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübünün, 26.01.2020 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR-ANKARA DEMİRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- BANDIRMASPOR Kulübünün, 26.01.2020 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- HACETTEPE SPOR Kulübünün, 26.01.2020 tarihinde oynanan HACETTEPE SPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 26.01.2020 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübünün, 26.01.2020 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-MANİSA FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, mensuplarının soyunma odası koridorlarında yabancı madde atmalarından dolayı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü görevlisi YILMAZ AYDIN'ın, müsabaka temsilcisine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 51 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü antrenörü ÖZGÜR ATAÇOCUĞU'nun, 26.01.2020 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-GMG KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- YOMRASPOR Kulübü idarecisi FATİH RÜŞTÜ ŞAHİN'in, 25.01.2020 tarihinde oynanan YOMRASPOR-SULTANBEYLİ BLD. SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- SULTANBEYLİ BLD. SPOR Kulübünün, 25.01.2020 tarihinde oynanan YOMRASPOR-SULTANBEYLİ BLD. SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- MANİSASPOR Kulübü teknik sorumlusu NACİ DUMAN'ın, 25.01.2020 tarihinde oynanan MANİSASPOR-SERİK BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 26.01.2020 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR- DÜZCESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KEMERSPOR 2003 Kulübü antrenörü İBRAHİM ETHEM KARATAŞ'ın, 26.01.2020 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-BELEDİYE DERİNCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KEMERSPOR 2003 Kulübü masörü MEHMET KAÇAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KEMERSPOR 2003 Kulübü sporcusu ONUR OKAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KEMERSPOR 2003 Kulübü sporcusu ONUR OKAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KEMERSPOR 2003 Kulübü teknik sorumlusu TUĞRUL METİN'in, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KEMERSPOR 2003 Kulübü görevlisi FAHRİ ŞİMŞEK'in, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 7 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü görevlisi KÜRŞAT PALA'nın, 26.01.2020 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-BELEDİYE DERİNCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü idarecisi OSMAN YUSUF CÖMERT'in, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü sporcusu AKIN İSMAİL KÖROĞLU'nun, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- ERBAASPOR Kulübü idarecisi MURAT YALÇIN'ın, 26.01.2020 tarihinde oynanan ERBAASPOR-KOZANSPOR FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 3.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- DİYARBEKİR SPOR A.Ş.'nin, 26.01.2020 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. antrenörü OKTAY KAHRAMAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübünün, 26.01.2020 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 26.01.2020 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-1954 KELKİT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu ZAFER ÖZDEN'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi BEDRİ ALABAY'ın, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu BERKE BIYIK'ın, 26.01.2020 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.