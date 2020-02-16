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  • 16 Şubat 2020 Pazar 14:13
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 14:20

PFDK'dan Galatasaray'a şok ceza! Hasan Şaş'a 2 maç...

PFDK'dan Galatasaray'a şok ceza! Hasan Şaş'a 2 maç...

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PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi.

PFDK, Hasan Şaş'a 2 maç ceza ve 13 bin TL ceza verdiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.02.2020 tarih, 50 sayılı ve sevk olunan kişinin olağanüstü toplantı talebi doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

"GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Karar verilmiştir."

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