PFDK'dan Galatasaray'a 'meşale' cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta stat dışından sahaya yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.
Kurul ayrıca takım halindeki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Galatasaray'a 10 bin 500 lira para cezası verdi.
PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula sevk edilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ceza tayinine yer olmadığı yönünde karar aldı.
Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın hakeme yönelik hareketi nedeniyle bir maç men ve 6 bin 500 lira para cezası almasını kararlaştırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo aynı gruba; G Grubu'na düştü.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir'le eşleşen Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel ve kaptan Marquinhos açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e geldi. Kafile ile birlikte Gaziantep'e gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarında sona geldiklerini ve Semedo ile sözleşme imzalayacaklarını, onun dışında bir transfer daha yapacaklarını açıkladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grupları belli oldu.
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