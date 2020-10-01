  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 21:08
  • |
  • Son Güncelleme:

PFDK'dan Galatasaray'a 'meşale' cezası

PFDK'dan Galatasaray'a 'meşale' cezası

Paylaş

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübüne toplam 34 bin 500 lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta stat dışından sahaya yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca takım halindeki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Galatasaray'a 10 bin 500 lira para cezası verdi.

PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula sevk edilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ceza tayinine yer olmadığı yönünde karar aldı.

Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın hakeme yönelik hareketi nedeniyle bir maç men ve 6 bin 500 lira para cezası almasını kararlaştırdı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Beşiktaş'tan Bruma sürprizi
Beşiktaş'tan Bruma sürprizi

Beşiktaş'tan Bruma sürprizi

Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

G.Saray'ın rakibi Rangers
G.Saray'ın rakibi Rangers

G.Saray'ın rakibi Rangers

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Özlemiştik! Messi ve Ronaldo yeniden
Özlemiştik! Messi ve Ronaldo yeniden

Özlemiştik! Messi ve Ronaldo yeniden

Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo aynı gruba; G Grubu'na düştü.

PSG temkinli: ‘Türkiye hiçbir zaman kolay olmamıştır‘
PSG temkinli: ‘Türkiye hiçbir zaman kolay olmamıştır‘

PSG temkinli: ‘Türkiye hiçbir zaman kolay olmamıştır‘

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir'le eşleşen Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel ve kaptan Marquinhos açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e geldi. Kafile ile birlikte Gaziantep'e gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarında sona geldiklerini ve Semedo ile sözleşme imzalayacaklarını, onun dışında bir transfer daha yapacaklarını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grupları belli oldu.

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi Vecihi'yle duyurdu
Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi Vecihi'yle duyurdu

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi Vecihi'yle duyurdu

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler 15. transferini Senegalli golcüyle yaptı.

Yılın oyuncusu Lewandowski
Yılın oyuncusu Lewandowski

Yılın oyuncusu Lewandowski

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Bayern Münihli Robert Lewandowski oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.