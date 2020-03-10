  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Mart 2020 Salı 16:56
  • |
  • 10 Mart 2020 Salı 16:56

PFDK'dan Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası

PFDK'dan Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası

Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Elazığ Belediyespor-Payasspor erteleme maçında oynama hakkı bulunmayan futbolcuyu oynatmasından dolayı Payasspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş, Jeroen Zoet için temaslarını yoğunlaştırdı

title

A Milli Futbol Takımımızın hazırlık maçları koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak

title

Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Milli takımın maçlarına koronavirüs engeli
Milli takımın maçlarına koronavirüs engeli

Milli takımın maçlarına koronavirüs engeli

A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Başkan resmen açıkladı: Koronavirüs kaptım
Başkan resmen açıkladı: Koronavirüs kaptım

Başkan resmen açıkladı: Koronavirüs kaptım

Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Emre Kılınç'a büyük tepki: Kulübün kapısının önünden bile geçmesin
Emre Kılınç'a büyük tepki: Kulübün kapısının önünden bile geçmesin

Emre Kılınç'a büyük tepki: Kulübün kapısının önünden bile geçmesin

Sivasspor'un evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı maçta ev sahibi ekibin gollerinden birini de Emre Kılınç kaydetti. Yeni sezon için Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen başarılı futbolcuya Sarı-Kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

Hocasıyla kavga ettiği için gönderilen kaleciyi Beşiktaş alıyor
Hocasıyla kavga ettiği için gönderilen kaleciyi Beşiktaş alıyor

Hocasıyla kavga ettiği için gönderilen kaleciyi Beşiktaş alıyor

Beşiktaşlı gözlemciler den Jeroen Zoet'a tam not

'Derhal açıklayın!' G.Saray'dan MHK'ya başvuru
'Derhal açıklayın!' G.Saray'dan MHK'ya başvuru

'Derhal açıklayın!' G.Saray'dan MHK'ya başvuru

Galatasaray yönetimi, Sivasspor maçında çalınan penaltı için MHK'den açıklama istedi. VAR protokolüne göre hakemlerin ancak görmediği pozisyonlar için çağrıldığını hatırlatan sarı-kırmızılılar MHK'ye yaptıkları başvuruda, protokol ihlali iddiasında bulundular. Pozisyonun, Kalkavan'ın önünde olduğu, hakemin 'devam kararı' vermesi sonrasında oyunun devam etmesi gerektiği belirtildi.

İşte G.Saray'ın Mert Hakan'a ödeyeceği ücret!
İşte G.Saray'ın Mert Hakan'a ödeyeceği ücret!

İşte G.Saray'ın Mert Hakan'a ödeyeceği ücret!

İşte Galatasaray'ın sezon sonu için anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! Sivasspor'dan yıllık 700 bin TL kazanan 25 yaşındaki oyuncuyu Cimbom, aylık 700 bin TL artı imza parası teklifi ile ikna etti. Yıldız futbolcu herkesi reddedip Aslan oldu.

Galatasaray'da Vedat Muriqi sevinci
Galatasaray'da Vedat Muriqi sevinci

Galatasaray'da Vedat Muriqi sevinci

Galatasaray'ın Kolombiyalı dünya yıldızı Falcao, yaptığı 1 gol ve 1 asistle eski günlerine dönüş sinyali verirken son 7 maçta yaptıklarıyla da Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'yi geride bıraktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.