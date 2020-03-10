PFDK'dan Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası

SPOR GÜNDEMİ

Milli takımın maçlarına koronavirüs engeli Milli takımın maçlarına koronavirüs engeli A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Başkan resmen açıkladı: Koronavirüs kaptım Başkan resmen açıkladı: Koronavirüs kaptım Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Emre Kılınç'a büyük tepki: Kulübün kapısının önünden bile geçmesin Emre Kılınç'a büyük tepki: Kulübün kapısının önünden bile geçmesin Sivasspor'un evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı maçta ev sahibi ekibin gollerinden birini de Emre Kılınç kaydetti. Yeni sezon için Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen başarılı futbolcuya Sarı-Kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

Hocasıyla kavga ettiği için gönderilen kaleciyi Beşiktaş alıyor Hocasıyla kavga ettiği için gönderilen kaleciyi Beşiktaş alıyor Beşiktaşlı gözlemciler den Jeroen Zoet'a tam not

'Derhal açıklayın!' G.Saray'dan MHK'ya başvuru 'Derhal açıklayın!' G.Saray'dan MHK'ya başvuru Galatasaray yönetimi, Sivasspor maçında çalınan penaltı için MHK'den açıklama istedi. VAR protokolüne göre hakemlerin ancak görmediği pozisyonlar için çağrıldığını hatırlatan sarı-kırmızılılar MHK'ye yaptıkları başvuruda, protokol ihlali iddiasında bulundular. Pozisyonun, Kalkavan'ın önünde olduğu, hakemin 'devam kararı' vermesi sonrasında oyunun devam etmesi gerektiği belirtildi.

İşte G.Saray'ın Mert Hakan'a ödeyeceği ücret! İşte G.Saray'ın Mert Hakan'a ödeyeceği ücret! İşte Galatasaray'ın sezon sonu için anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! Sivasspor'dan yıllık 700 bin TL kazanan 25 yaşındaki oyuncuyu Cimbom, aylık 700 bin TL artı imza parası teklifi ile ikna etti. Yıldız futbolcu herkesi reddedip Aslan oldu.