PFDK'dan Amedsporlu Mansur Çalar'a 7 maç ceza

Hekimoğlu Trabzonspor karşılaşmasında rakibine tırnaklarıyla saldıran Mansur Çalar’a PFDK 7 maç ceza verdi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.02.2020 tarih ve 47 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 02.02.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI SOL 101, 102 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 02.02.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın, 01.02.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 01.02.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT VIP PLATINUM B, VESTEL TRİBÜN GÜNEY ALT K blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, mensuplarının müsabaka öncesi yeşil zeminde yer almalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 01.02.2020 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜNÜ MİSAFİR B1 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- BURSASPOR Kulübünün, 02.02.2020 tarihinde oynanan BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 02.02.2020 tarihinde oynanan BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübünün, 02.02.2020 tarihinde oynanan EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN E, F, G ve BATI TRİBÜN F, G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- ALTAY Kulübünün, 02.02.2020 tarihinde oynanan EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu KORAY ALTINAY'ın, 01.02.2020 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübünün, 02.02.2020 tarihinde oynanan BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübü sporcusu BİLAL GÜLDEN'in, rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- BANDIRMASPOR Kulübü görevlisi SERKAN SEVİNÇ'in, 02.02.2020 tarihinde oynanan BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BANDIRMASPOR Kulübü kaleci antrenörü SALİH AYDIN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- VANSPOR Futbol Kulübünün, 02.02.2020 tarihinde oynanan VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ-BODRUM BLD. BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. ve 4/2. maddesi uyarınca 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- SİVAS BELEDİYE SPOR Kulübünün, 02.02.2020 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYE SPOR-ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 02.02.2020 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-HEKİMOĞLU TRABZON TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

16- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 02.02.2020 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ÇORUM FK'nın, 02.02.2020 tarihinde oynanan ÇORUM FK-SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORUM FK'nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- TOKATSPOR A.Ş.'nin, 02.02.2020 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 01.02.2020 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-68 AKSARAY BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- MANİSASPOR Kulübünün, 02.02.2020 tarihinde oynanan KARBEL KARAKÖPRÜ BLD.SPOR-MANİSASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ÇANKAYA FUTBOL Kulübünün, 01.02.2020 tarihinde oynanan ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ-ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ idarecisi HASAN TONYALI'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ESENLER EROKSPOR Kulübü sporcusu EFE CAN ÇÖLBEKLER'in, 02.02.2020 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCESPOR-ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- TURGUTLUSPOR Kulübünün, 01.02.2020 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- KOCAELİSPOR Kulübünün, 01.02.2020 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- CİZRESPOR Kulübünün, 02.02.2020 tarihinde oynanan CİZRESPOR-AĞRI 1970 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübü başkanı MARUF SEFİNÇ'in, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 111 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübü idarecisi ŞENOL ALĞAN'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği halde hakem soyunma odası koridorlarında yer alması ve hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 120 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübü Kaleci Antrenörü İBRAHİM HALİL AKKUŞ'un, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübü sporcusu UMUT DİLEK'in, müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübü sporcusu UMUT DİLEK'in, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle yapılan sevk yönünden dosyanın incelenmesinin devamına,

26- YOZGATSPOR 1959 FK'nın, 02.02.2020 tarihinde oynanan YOZGATSPOR 1959 FK-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübünün, 02.02.2020 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR-KARACABEY BLD.SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- GÖLCÜKSPOR Kulübü sporcusu ERDEM KORKMAZ GÜNER'in, 02.02.2020 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. sporcusu EMRE ALAN'ın, 02.02.2020 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

30- BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. sporcusu HIFSULLAH İSMAİL ERDOĞAN'ın, 02.02.2020 tarihinde oynanan MEDİCALPARK BATMAN PETROLSPOR A.Ş.-BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- Sahtecilik ve Yanıltma eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk edilen SAMET YILMAZ AKER hakkında, Kurulumuzun karar verebileceği statüde bir kişi olmadığı anlaşıldığından KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, dosyanın gereği için Hukuk Müşavirliği'ne iadesine,

32- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 24.12.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Özel müsabakasında, TFF'nin izni ve onayı olmadan özel müsabaka yapmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübünün, 24.12.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Özel müsabakasında, TFF'nin izni ve onayı olmadan özel müsabaka yapmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.