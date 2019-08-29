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  3. PFDK, Galatasaraylı Seri'ye iki maç ceza verdi

PFDK, Galatasaraylı Seri'ye iki maç ceza verdi

PFDK, Galatasaraylı Seri'ye iki maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri'ye 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan maçta kırmızı kart gören Seri'ye rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 13 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.

Disiplin Kurulunun, Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Gençlerbirlikli futbolcular Ahmet Oğuz ve Piere Yves Nicolas Polomat'a ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 13'er bin lira para cezası verilmesine hükmettiği aktarıldı.

PFDK'nin talimatlara aykırılık nedeniyle Galatasaray'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle de MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor'a 24'er bin lira, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle 15'er bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

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